FIORENTINA ROMA MONCHI / Giornata da dimenticare per la Roma e tutti i suoi tifosi. I giallorossi sono stati sconfitti 7-1 dalla Fiorentina. A metterci la faccia dopo il pesantissimo ko è il ds Monchi a Roma Tv: "Per me è la giornata più difficile nella mia storia di direttore sportivo, non ho mai vissuto una partita così, è dura. Bisogna solo chiedere scusa ai tifosi.

Non è un giorno per fare valutazioni, bisogna aspettare... Oggi è andato tutto storto, i giocatori volevano vincere. Scordandoci il secondo tempo di Bergamo la squadra non ha fatto male nelle ultime 5-6 partite".

SCOSSA - "Abbiamo provato tutto nessuno oggi è felice e tranquillo. Bisogna essere insieme per uscire da questa situazione, non credo che oggi sia giorno per punire di più, la punizione c'è già stata in campo".

