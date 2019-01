PAGELLE E TABELLINO ATALANTA-JUVENTUS/Prima sconfitta in Italia in questa stagione per la Juventus. L’Atalanta vince meritatamente e passa il turno. I padroni di casa chiudono il match con la rete di Castagne e la doppietta di Zapata. Il colombiano migliore tra i suoi è protagonista di una partita di grande sacrifico anche in difesa. I bianconeri sbagliano tutto anche le giocate più semplici, gravi errori difensivi di Cancelo e De Sciglio che regalano i gol ai bergamaschi.

ATALANTA

Berisha 6 – Spettatore per tutto il primo tempo. Nella ripresa si è sempre fatto trovare pronto con uscite precise.

Toloi 6,5 – Mostra grinta e carattere. Partecipa alla manovra provando ad affondare sulla fascia esterna.

Djimsiti 7 – Partita di esperienza. Non concede spazio agli attaccanti ed è ordinato negli anticipi.

Palomino 7 – Come un’ombra su Ronaldo non si fa sorprendere dal portoghese. Usa tutte le energie che ha in copro. Dal 90’ Masiello sv

Hateboer 6,5 – Lotta e combatte. Ha il pieno controllo della fascia di competenza.

de Roon 6,5 – Prestazione di sostanza, è un martello a centrocampo. Ruba palloni e dà copertura.

Freuler 6 – Meno incisivo di altri partecipa lo stesso alla serata positiva della squadra.

Castagne 6,5 – Parte esterno per accentrarsi nell’area avversaria. In agguato su Cancelo sfrutta l’errore del giocatore bianconero e va in gol sbloccando il risultato.

Gomez 6,5 – Nel primo tempo arretra tanto per impostare il gioco. Nell’uno contro uno salta l’uomo e si avvicina all’area avversaria. Szczesny gli nega la gioia del gol nei primi 45’ minuti.

Ilicic 6 – Pochi minuti ma buoni. Dal 26’ Pasalic 6 – Contribuisce ad infoltire la manovra bergamasca con giocate interessanti. Vince tanti contrasti.

Zapata 7,5– Con Chiellini in capo ha qualche difficoltà. Poi combatte, si prende lo spazio e affonda la difesa bianconera andando in rete per due volte. Si sacrifica molto andando ad aiutare in copertura.

All. Gasperini 6,5 – La squadra fresca e aggressiva si guadagna la semifinale. Sbaglia poco e rimane compatta.

JUVENTUS

Szczesny 5,5 - Si fa trovare pronto su un tiro potente di Gomez ma prende tre gol.

De Sciglio 4,5 - Con l’uscita di Chiellini viene spostato in mezzo alla difesa. Per un rimpallo sfortunato non intercetta il pallone che finisce sui piedi di Zapata prima del gol.

Con una grave disattenzione regala il raddoppio a Zapata.

Rugani 5 - Fatica a contenere Zapata e con l’assenza di Chiellini perde sicurezza.

Chiellini 6 – Costretto a lasciare il campo per un problema al polpaccio. Gioca pochi minuti ma con la solita esperienza. Dal 26’ Cancelo 4,5 – croce e delizia, stasera più croce. Inguaia la serata della squadra con un erroraccio in disimpegno che porta al gol Castagne. Non reagisce e continua a sbagliare.

Alex Sandro 5 – Cerca di sopperire alle sbandate di Matuidi ma è troppo morbido sulla corsia esterna.

Khedira 5 – Sbaglia passaggi semplici e non accompagna l’azione d’attacco. Dal 71’Pjanic 5,5 – Entra per cercare di dare una scossa ma non ci riesce

Bentancur 5,5 – Prova a manovrare il gioco bianconero, è uno dei pochi che si salva in questo naufragio bianconero.

Matuidi 5 - Tanti, troppi errori. Ancora in ritardo, fatica a tenere il pallone.

Dybala 5,5 – Arretra tanto per diventare il registra della squadra, tenta di ricucire il gioco nel momento più complicato della partita ma viene incomprensibilmente sostituito. Dal 62’ Costa -

Ronaldo 5,5 – Ci prova più di altri ma come tutta la squadra non convince. La sua esperienza sarebbe servita.

Bernardeschi 5 – Parte bene ma poi si perde. Inizia allineato con i centrocampisti, cambia posizione in corso d’opera per posizionarsi sulla fascia sinistra. Completamente in bambola.

All. Allegri 5 – La squadra fin dai primi minuti è addormentata e senza forza. Perde Chiellini e l’entrata di Cancelo non aiuta anzi inguaia il match. Allontanato da Pasqua per le proteste su un fallo su Dybala.

Arbitro Pasqua - 6 Gestisce la partita con decisione senza affanni.

TABELLINO

ATALANTA-JUVENTUS: 3-0

ATALANTA(3-4-2-1): Berisha; Toloi, Djimsiti, Palomino(90’Masiello); Hateboer, de Roon, Freuler, Castagne; Gomez, Ilicic ( 26’Pasalic) , Zapata. A disp.: Gollini, Rossi, Pessina, Mancini, Masiello, Gonsens, Adnan, Kulusevski, Pasalic, Piccoli, Reca, Barrow. All. Gasperini

JUVENTUS(4-3-3): Szczesny; De Sciglio, Rugani, Chiellini (26’ Cancelo), Alex Sandro; Khedira( 71’ Pjanic), Bentancur, Matuidi; Dybala (65’ D. Costa), Ronaldo, Bernardeschi. A disp. : Pisoglio, Perin, Caceres, Spinazzola, Emre Can, , Kean. All. Allegri

Marcatori: 37’ Castagne (A), 41’,86’ Zapata (A)

Arbitro: Pasqua sez. di Tivoli

Ammoniti: 45' Djimsiti (A), 45' Freuler (A), 54’ Hateboer (A), 79’ Pjanic (J), 87’ Matuidi (J)

Espulsi:

-

