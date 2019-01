DIRETTA CALCIOMERCATO CARRASCO MILAN ARSENAL / Yannick Carrasco è tornato prepotentemente il nome più caldo per il calciomercato Milan. L'esterno belga potrebbe così essere il colpo dell'ultimo minuto del club rossonero, che in queste ore ha riallacciato i contatti con l'entourage del calciatore e con il Dalian Yifang per provare a chiudere l'affare. Le voci di mercato continuano a rincorrersi e anche in Inghilterra danno il Milan molto vicino al calciatore: i rossoneri avrebbero convinto il club cinese a privarsi di Carrasco in prestito per 6 mesi con un'opzione di riscatto pari a 40 milioni di euro.Ma attenzione all'Arsenal, che non sembra intenzionato a mollare.

Senza le uscite di Candreva e Perisic, l'Inter si è invece totalmente defilata.

Segui con Calciomercato.it le fasi di questa trattativa che potrebbe regalare un altro grande colpo a Gattuso dopo quelli di Paqueta e Piatek:

AGGIORNAMENTO ORE 23.30 - "Carrasco è stato tolto dal mercato", l'intermediario della trattativa Pastorello gela così il Milan

ORE 23.10 - Carrasco ha accettato il trasferimento in prestito al Milan per sei. Manca ancora l'accordo con il Dalian Yifang: i rossoneri continueranno a trattare per tutta la notte con il club cinese, che al momento si trova in Spagna.

ORE 21.30 - Ancora conferme dall'Inghilterra: è il Milan la squadra in pole per aggiudicarsi Carrasco, superata nelle ultime ore l'Arsenal.

