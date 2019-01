COPPA ITALIA FIORENTINA ROMA GIALLO DZEKO / AGGIORNAMENTO 22:50 - Risolto il 'giallo' sull'espulsione di Dzeko: l'arbitro Manganiello ha estratto il rosso al bosniaco perché ha ricevuto degli insulti.

Roma umiliata dalla Fiorentina - 7-1 il punteggio del 'Franchi' - e fuori ai quarti di Coppa Italia.

Uno dei protagonisti negativi in assoluto del match è stato Edin. Entrato a inizio ripresa al posto di un inguardabile, a circa venti minuti dal termine il bomber bosniaco si è fatto espellere dadopo un insulto oppure addirittura sputo (le immagini in alto e alcuni replay non chiariscono bene quanto accaduto) allo stesso arbitro della sezione di Pinerolo.