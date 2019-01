ATALANTA-JUVENTUS VOTI PRIMO TEMPO/ I padroni di casa chiudono il primo tempo in vantaggio meritatamente. Entrambe le squadre si trovano costrette ad una sostituzione per infortunio, l’Atalanta perde Ilicic mentre i bianconeri rinunciano a Chiellini. La Juventus molto addormentata non ingrana gioco e sbaglia tanti passaggi. La squadra di Gasperini in due minuti affonda il colpo prima con Castagne e poi con Zapata.

ATALANTA

Berisha - sv

Toloi - 6

Djimsiti - 6

Palomino - 6

Hateboer- 6

de Roon - 6

Freuler - 6

Castagne – 6,5

Gomez – 6,5

Ilicic 6 – Dal 26’ Pasalic- 6

Zapata – 6,5

All. Gasperini- 6,5

JUVENTUS

Szczesny- 5,5

De Sciglio -5,5

Rugani – 5

Chiellini 6 – Dal 26’ Cancelo - 4,5

Alex Sandro - 5

Khedira - 5

Bentancur – 5,5

Matuidi – 5

Dybala – 5,5

Ronaldo -5,5

Bernardeschi – 5,5

All. Allegri – 5,5

Arbitro Pasqua - 5,5

TABELLINO

ATALANTA-JUVENTUS: 2-0

ATALANTA(3-4-2-1): Berisha; Toloi, Djimsiti, Palomino; Hateboer, de Roon, Freuler, Castagne; Gomez, Ilicic ( 26’Pasalic) , Zapata. A disp.: Gollini, Rossi, Pessina, Mancini, Masiello, Gonsens, Adnan, Kulusevski, Pasalic, Piccoli, Reca, Barrow. All. Gasperini

JUVENTUS(4-3-3): Szczesny; De Sciglio, Rugani, Chiellini (26’ Cancelo), Alex Sandro; Khedira, Bentancur, Matuidi; Dybala, Ronaldo, Bernardeschi. A disp. : Pisoglio, Perin, Caceres, Cancelo, Spinazzola, Pjanic, Emre Can, Douglas Costa, Kean. All. Allegri

Marcatori: 37’ Castagne (A), 41’ Zapata (A)

Arbitro: Pasqua sez. di Tivoli

Ammoniti: 45' Djimsiti (A), 45' Freuler (A)

Espulsi:

