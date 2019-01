Coppa Italia, Fiorentina-Roma 7-1: super Chiesa, sprofondo giallorosso!

COPPA ITALIA FIORENTINA ROMA CHIESA / Clamorosa sconfitta della Roma che perde al Franchi con un pesantissimo 7-1. I Viola accedono alle semifinali di Coppa Italia grazie ad una prestazione fantastica: protagonista assoluto del match Chiesa con una tripletta.

Le altre reti che hanno piegato la squadra di Di Francesco, che adesso rischia davvero grosso, sono state messe da Muriel, Simeone(2) e Benassi. Per i giallorossi, rimasti in dieci per l'espulsione di Dzeko, gol della bandiera di Kolarov.

Fiorentina-Roma 7-1: 7' 18' e 74' Chiesa, 28' Kolarov (R), 33' Muriel, 66' Benassi, 79' e 89' Simeone

