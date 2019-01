Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

p>FIORENTINA ROMA CHIESA / Paura per Federicoin avvio del secondo tempo di: al 3' minuto cade a terra molto dolorante, toccandosi il ginocchio destro. Momenti di grande tensione con i soccorsi che entrano in campo per curare il calciatore. Dopo qualche minuto e le cure sanitarie, il giovane talento viola ha provato a riprendere il match.