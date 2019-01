INTER LAZIO COPPA ITALIA SPALLETTI CONFERENZA/ Intervenuto in conferenza stampa, Luciano Spalletti, allenatore dell'Inter, ha presentato la sfida contro la Lazio, valevole per i quarti di finale di Coppa Italia: "Noi ogni volta che entriamo in campo, dobbiamo ricordarci chi siamo e metterci dentro quello che abbiamo a disposizione. Alcune volte non ci si riesce ma lo sforzo deve essere quello di dare tutto. Domani è una partita importante e allo stesso tempo difficile. Riuscire a vincere ti mette in condizione di giocare una semifinale.

Sarà una partita carica di difficoltà e la soluzione è essere l'Inter, se riusciremo ad essere noi avremo la possibilità di passare il turno".

Su Cedric: "Domani la vedo difficile che possa partire subito dal primo minuto ma lui ha fatto vedere la sua bravura nel ruolo, sia a 4 che a 3 e mezzo, perchè è un calciatore che ha questa frequenza di passo ed è difficile mandarlo in apprensione".

Per le ultime notizie sulla Coppa Italia---> clicca qui!

Sulla squalifica di due giornate per Matteo Politano:"Sì mi dispiace per Matteo perchè è un bravo ragazzo, dentro gli spogliatoi 'piangeva' nel senso che era al massimo del dispiacere, però le regole sono queste ma il fallo l'aveva ricevuto. Anche questa volta si accettano le due giornate e poi si sta a guardare e ci dispiace perchè in questo momento abbiamo già delle difficoltà in quel ruolo".

Infine, sul ritorno dei tifosi sugli spalti del Meazza: "Il pubblico è quello che può darci quella spinta che, quando il risultato sembra consolidato, ci sentiamo sospinti a fare quel metro in più che può fare la differenza".

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui