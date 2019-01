CALCIOMERCATO INTER SPALLETTI PERISIC / Luciano Spalletti ha parlato prima di Inter-Lazio, quarto di finale di coppa Italia, e si è soffermato sul calciomercato: "Io sono a contatto con i giocatori, li vedo tutti i giorni e sono quello che ne sa di più. Ma queste sono cose che accadono all'interno della nostra famiglia, del nostro gruppo e non le vado a dire. Perisic, tratto un po' in inganno, è stato quasi 'costretto' alla tentazione ma già oggi era molto diverso da ieri. Su Vecino invece è tutto falso.

Titolare domani? Lo vedremo prima della partita quando uscirà la formazione".

MIRANDA E CANDREVA - "Miranda, si è detto che aveva la possibilità di partire, però io non ho detto che ha chiesto di andare via. E' chiaro che siano calciatori che stanno trovando meno spazio quest'anno, ma hanno avuto delle occasioni a disposizione, così come Candreva. Ma l'unico che ha chiesto la cessione è Perisic".

ARRIVI E CESSIONI - "Come mai avete scritto 50 giocatori che verranno ma in realtà non ne viene nemmeno uno. Come mai ci sono 13 giocatori oggi che andranno oggi da qui a giugno, come dice Ramazzotti di vita ce n'è ancora. Noi non abbiamo sentito dire niente ad altri calciatori che vogliono andare via, poi è chiaro che in un periodo di mercato ci sono dei discorsi che vengono fatti. Siamo riusciti a far diventare la partita di calcio in questo periodo una cosa di contorno. Eppure si sapeva che non si sarebbe mosso nessuno, nè in uscita che in entrata".

