CALCIOMERCATO ROMA MONCHI JUVENTUS / Milano è in fermento per le ultime ore di calciomercato, ma la testa della Roma e dei dirigenti giallorossi resta, almeno per il momento, sulla gara di Coppa Italia contro la Fiorentina. "Barrios e Vida? Non posso dire niente perché nessuno dei due gioca nella Fiorentina. Oggi per me l’importante è la partita, il mercato chiude domani. Il mister e io stiamo provando a cercare qualcosa che possa migliorare la squadra. Fino a adesso non abbiamo trovato nulla.

Abbiamo giocatori importanti e in questo momento è più importante la partita di stasera" ha commentatoai microfoni di 'Rai Sport'.

Il direttore sportivo giallorosso ha poi lanciato una frecciata alla Juventus e alla nota vicenda del foglio scritto da Paratici: "Blindare Zaniolo? Ieri ho sentito il presidente del Barcellona perché ho scritto su un foglio il nome di Messi. Bisogna blindare anche lui perché forse domani vado a Barcellona e lo prendo... Credo non si debba scherzare con cose non professionali. Zaniolo è un giocatore della Roma e siamo felici di averlo tra noi".

