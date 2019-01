PAGELLE TABELLINO FIORENTINA ROMA / Roma shock al 'Franchi' di Firenze e umiliata 7-1 dai padroni di casa della Fiorentina. In gol Chiesa, autore di una tripletta, Muriel, Benassi e Simeone, che realizza una doppietta in uscita dalla panchina. Panchina di Di Francesco improvvisamente di nuovo in bilico. Ecco i voti del match.

FIORENTINA

Lafont 6,5 - Più sicuro e attento rispetto ad altre uscite stagionali. Non può nulla sul gran sinistro da fuori di Kolarov, mentre è decisivo nella ripresa sul colpo di testa da distanza ravvicinata di Zaniolo.

Milenkovic 6,5 - È sempre ben piazzato nella propria area di rigore e come al solito dominante nel gioco aereo.

Pezzella 7 - Guida la retroguardia viola con la solita autorevolezza, annullando senza difficoltà uno spento Schick.

Vitor Hugo 6 - Non si ricordano suoi errori nei 20 minuti in cui è impegnato prima della sostituzione per infortunio. Dal 22' Laurini 6,5 - Si disimpegna con grande diligenza sull'out di destra senza rinunciare ad accompagnare la manovra dei suoi quando può.

Biraghi 7 - Confeziona il gol del 3-1 con una grande azione personale sulla sinistra e l'assist per Muriel. Manda in confusione Florenzi insieme a Mirallas.

Benassi 7 - Solita prestazione a tutto campo per il 24enne, che nella ripresa chiude definitivamente il match con un inserimento in area di rigore dei suoi. Olsen battutto e ko tecnico per la squadra di Di Francesco.

Veretout 6,5 - Impostazione e interdizione: il francese è il fulcro del centrocampo viola e sempre più imprescindibile per Pioli.

Fernandes 6,5 - Gara di grande corsa e sacrificio del classe 1996, sempre attento anche a protezione della propria difesa.

Chiesa 8 - Stende i giallorossi con i suoi continui movimenti tra le linee e in profondità. Si fa trovare subito pronto in area di rigore, poi realizza la sua seconda doppietta consecutiva con un delizioso tocco sotto che supera Olsen. Nella ripresa c'è spazio anche per la sua prima tripletta in carriera: il ct Mancini, presente in tribuna, prende nota. Dal 77' Gerson s.v.

Muriel 7 - Ancora in gol, stavolta con uno smarcamento da attaccante d'area di rigore. Si tratta della quarta rete in tre presenze in maglia viola. Non si poteva immaginare inizio migliore. Dal 73' Simeone 7 - Entra e partecipa alla festa dei padroni di casa realizzando con freddezza le reti del 6 e del 7-1.

Mirallas 7,5 - Firma la vittoria viola con due assist al bacio, entrambi per Chiesa e decisivi nell'indirizzare il match.

All. Pioli 7 - Una Fiorentina da sogno rifila una batosta pesantissima alla favorita Roma.

La semifinale è realtà.

ROMA

Olsen 4,5 - Un gol sotto le gambe e diverse imprecisioni: anche il portiere svedese ha le sue colpe nella disfatta giallorossa.

Florenzi 4 - Superato con facilità da Biraghi in occasione del momentaneo 3-1. Crolla nella ripresa, commettendo una serie di errori difensivi da horror.

Manolas 4 - Irriconoscibile la sua prestazione, come la retroguardia giallorossa in questa stagione.

Fazio 4 - Come per Manolas, il centrale argentino è a tratti imbarazzante in marcatura e nelle coperture difensive.

Kolarov 4,5 - Il gran sinistro del momentaneo 2-1 non cancella una prestazione difensiva anche nel suo caso da incubo.

Cristante 4,5 - Inesistente davanti alla propria difesa e gravemente colpevole in occasione del 4-1 firmato da Benassi.

N'Zonzi 4,5 - Sostituito dopo 45 minuti di pura sofferenza e affanno. Dal 46' Pellegrini Lo. 5 - Prova a scuotere i suoi, ma anche lui crolla sotto i colpi di Chiesa e compagni.

Zaniolo 5 - Di gran lunga la sua peggiore prestazione in maglia giallorossa. Non è mai pericoloso dalle parti di Lafont.

Pastore 4 - Nuova pesante bocciatura da parte di Di Francesco dopo 45 minuti in cui, di fatto, non la prende mai. Lancia il contropiede viola nell'azione del primo gol di Chiesa. Dal 46' Dzeko 4 - È chiamato a trascinare i suoi dopo un brutto primo tempo, invece li fa sprofondare rimediando un rosso diretto per proteste.

El Shaarawy 4,5 - Annullato per tutto il corso del match da Milenkovic prima e Laurini poi. Dal 77' De Rossi s.v.

Schick 4 - Fa il solletico alla retroguardia viola. Nuova prestazione da 'oggetto misterioso'.

All. Di Francesco 4 - Una Roma per lunghi tratti imbarazzante lascia la competizione nel peggior modo possibile. Ultima panchina giallorossa?

Arbitro: Manganiello 6 - Ottima gestione in una gara ricca di gol, ma non di episodi dubbi o da Var. Ineccepibile il rosso a Dzeko.

TABELLINO

FIORENTINA-ROMA 7-1

Fiorentina (4-3-3): Lafont; Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo (22' Laurini), Biraghi; Benassi, Veretout, Fernandes; Chiesa (77' Gerson), Muriel (73' Simeone), Mirallas. All. Pioli

Roma (4-2-3-1): Olsen; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Cristante, N'Zonzi (46' Pellegrini Lo.); Zaniolo, Pastore (46' Dzeko), El Shaarawy (77' De Rossi); Schick. All. Di Francesco

Arbitro: Gianluca Manganiello (Sez. di Pinerolo)

Marcatori: 7', 18', 74' Chiesa (F), 28' Kolarov (R), 33' Muriel (F), 66' Benassi (F), 79', 89' Simeone (F)

Ammoniti: 11' Zaniolo (R), 31' El Shaarawy (R)

Espulsi: 72' Dzeko (R)

