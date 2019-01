INTER LAZIO SPALLETTI /Inter-Lazio sarà l'ultima sfida valida per i quarti di Coppa Italia. La gara in programma domani sera a San Siro sancirà la conclusione delle sfide della coppa nazionale e Luciano Spalletti ha diramato l'elenco dei convocati nerazzurri. Con un giallo però visto che sui canali ufficiali social dell'Inter non apparivano nella lista né Miranda né Nainggolan, poi effettivamente convocati.

Da capire se si sia trattato di una svista o per il fatto che il brasiliano sia al centro delle voci di mercato. Prima chiamata inoltre per il portoghese Cedric

I convocati:

Portieri: 1 Handanovic, 27 Padelli, 46 Berni;



Difensori: 13 Ranocchia, 18 Asamoah, 21 Cédric, 23 Miranda, 29 Dalbert, 33 D'Ambrosio, 37 Skriniar;



Centrocampisti: 5 Gagliardini, 8 Vecino, 14 Nainggolan, 15 Joao Mario, 20 Borja Valero, 44 Perisic, 77 Brozovic;



Attaccanti: 9 Icardi, 10 Lautaro Martinez, 16 Politano, 74 Salcedo, 87 Candreva.

