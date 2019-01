CALCIOMERCATO CHIEVO GIACCHERINI FIORENTINA/ Mentre è ancora in bilico il futuro di Emanuele Giaccherini al Chievo. Furio Valcareggi, procuratore dell'ex Juventus, ha parlato di un retroscena risalente alle scorse sessioni di calciomercato.

L'agente infatti, intervistato ai microfoni di 'Radio Bruno Toscana', ha parlato di un'ipotesi Fiorentina per: "Tra lui ehanno scelto il secondo. In più occasioni siamo stati vicini al club Viola ma poiha preferito profili diversi". Per le ultime notizie sul calciomercato di Serie A---> clicca qui!

Valcareggi ha poi aggiunto: "Addirittura, quando era al Cesena, Corvino mi chiamò per primo per prenderlo a zero ma poi arrivò la Juventus".

