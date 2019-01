CALCIATORI ITALIANI SCADENZA GIUGNO / La sessione invernale di calciomercato è ufficialmente chiusa, con molte squadre che hanno pensato già a rinforzarsi per la prossima estate. Il prossimo 30 giugno sarà un traguardo importante per diversi calciatori italiani, i cui attuali contratti sono in scadenza e dall'1 febbraio possono firmare un preaccordo con un altro club. Calciomercato.it vi propone la lista di tutti i giocatori italiani in scadenza a giugno 2019, che potranno accasarsi altrove a parametro zero. Per tutte le notizie più importanti della giornata CLICCA QUI!

Giocatori italiani in scadenza di contratto nel 2019 in Italia in Serie A

Abate (Milan), Bertolacci (Milan), De Rossi (Roma), Ranocchia (Inter), Gori (Frosinone), Barzagli (Juventus), Montolivo (Milan), Cigarini (Cagliari), N. Rigoni (Chievo), Mauri (Milan), Daniel Ciofani (Frosinone), Sorrentino (Chievo), L.

Rigoni (Parma), Padelli (Inter), Andreolli (Cagliari), Iacoponi (Parma), Scozzarella (Parma), Maietta (Empoli),(Empoli), Padoin (Cagliari), Zaccagno (Torino),(Sassuolo).

Giocatori italiani in scadenza di contratto nel 2019 in Italia in Serie B e C

Schenetti (Cittadella), Barberis (Crotone), Rispoli (Palermo), Maggiore (Spezia), Bianchetti (Verona), Sampirisi (Crotone), Pasciuti (Carpi), Caldirola (Benevento), Vitale (Salernitana), Costa (Benevento), Mancosu (Lecce), Longhi (Padova), Laverone (Ascoli), Zampano (Venezia), Acampora (Spezia), Vignali (Spezia), Garofalo (Venezia), Mazzoni (Livorno), Iori (Cittdella), Cappelletti (Padova), Bittante (Cosenza), Marsura (Carpi), Paghera (Ternana), Belli (Virtus Entella), Casiraghi (Gubbio), Aramu (Siena), Paponi (Juve Stabia), Defendi (Ternana).

Giocatori italiani in scadenza di contratto nel 2019 nel resto del mondo

Buffon (PSG)*, Cerci (Ankaragücü), Balotelli (Marsiglia), Pisano (Bristol City), Piccinocchi (Lugano), Donati (Magonza), Radice (Winterthur), Raggi (Monaco), Pasquato (Legia Varsavia).

*È presente un'opzione (che presumbilmente verrà esercitata) per il prolungamento fino al 2020.

I giocatori italiani in scadenza a giugno: le situazioni più calde del mercato estivo

Ignazio Abate è uno di quei calciatori che ha più chance di accasarsi lontano da Milano a giugno. Il terzino ha estimatori in Premier League, campionato in cui è stato corteggiato in questa sessione di mercato dal Wolverhampton. È possibile che gli inglesi possano tornare alla carica per il difensore in estate. Un'altra situazione da monitorare è quella del capitano della Roma Daniele De Rossi. Il centrocampista di Ostia è stato finora falcidiato da un lungo problema al ginocchio ed è tornato a disposizione di Di Francesco in questi ultimi giorni. La volontà del numero 16 e del club capitolino è quella di proseguire insieme ma molto dipenderà dalla tenuta fisica del calciatore. In caso di fumata nera la MLS è pronta all'assalto del campione del mondo.

In odore di addio a giugno c'è Andrea Ranocchia. Il centrale difensivo è stato seguito per tutto l'inverno da un folto numero di squadre (Parma, Bologna, Fiorentina e Sassuolo) e non si possono escludere ritorni di fiamma estivi in tal senso. Anche Mario Balotelli tornerà sicuramente a far parlare di sé durante la prossima estate. Il bomber italiano si è trasferito al Marsiglia a gennaio per sei mesi. Possibile che qualche club di A e non solo possa tornare a farci un pensierino.

