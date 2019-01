CALCIOMERCATO INTER PERISIC / Arriva un ulteriore indizio sul futuro di Ivan Perisic, destinato alla permanenza all'Interdopo la richiesta di cessione e la trattativa mai decollata con l'Arsenal.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Dopo aver saltato l'allenamento di ieri ed aver assistito dalla panchina alla sconfitta della compagine nerazzurra contro ildomenica scorsa, l'attaccante croato è tornato oggi in gruppo e si è allenato con il resto della squadra., oltre che al centro di voci di mercato, è anche alle prese con qualche piccolo acciacco fisico: domani l'è atteso dall'ultimo quarto di finale di coppa Italia in casa contro la Lazio che partirà proprio dopo la fine della sessione invernale di calciomercato con la vicenda Perisic che si sarà conclusa, in un modo o nell'altro.