CALCIOMERCATO NAPOLI VINICIUS / Nuova avventura per Carlos Vinicius: l'attaccante brasiliano, 23 anni, dopo aver disputato la prima parte di stagione in prestito al Rio Ave, lascia il Portogallo e si trasferisce in Ligue 1.

Di proprietà del, Vinicius approda alin prestito fino al termine del campionato: "Sono molto felice di avere l'opportunità di giocare per il Monaco - le parole di Vinicius al portale del club del Principato -. Non vedo l'ora di incontrare lo staff e i miei nuovi compagni di squadra, quindi dare il massimo per aiutare la squadra".

Vinicius vanta un ottimo rendimento nei primi sei mesi stagionali: in 20 presenze con il Rio Ave ha messo a segno 14 reti, attirando l'interesse di diverse squadra, tra le quali anche il Porto. Il Monaco però ha battuto la concorrenza.

