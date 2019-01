CALCIOMERCATO JUVENTUS INTER MATA/ Juan Mata, trequartista spagnolo del Manchester United, è in scadenza di contratto con i Red Devils. L'ex Chelsea, negli ultimi mesi, è stato accostato anche a Juventus e Inter per la sessione estiva di calciomercato ma, stando a quanto riportato dal 'Daily Mail', non ci sarebbero possibilità di vederlo in Italia.

Secondo il giornale inglese infatti, Mata avrebbe deciso di restare al Manchester United e all'Old Trafford nonostante non abbia ancora negoziato alcun contratto di rinnovo con il club allenato da. Per le ultime notizie sul calciomercato di Serie A---> clicca qui!

In questa stagione, il classe 1988 ha totalizzato 16 presenze in Premier League e 5 in Champions League, totalizzando 3 gol e 2 assist.

