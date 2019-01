CALCIOMERCATO MILAN CARRASCO / Yannick Carrasco torna prepotentemente in corsa come possibile acquisto dell'ultim'ora per il Milan.

Il belga deltornerebbe volentieri in Europa e su di lui, oltre ai rossoneri, ci sono l'e l', che sta pensando a lui nel caso in cui non riuscisse ad arrivare ad Ivan.Per restare aggiornato sulle ultime news del calciomercato CLICCA QUI

Secondo quanto riportato da 'Sky Sport', la pista che porta all'ex Atletico Madrid si è però riaperta. La proprietà rossonera avrebbe dato l'assenso per l'acquisto del giocatore, anche solo per i prossimi sei mesi e il Milan potrebbe quindi sferrare un affondo, magari decisivo, per arrivare al belga e metterlo a disposizione di Gattuso.

