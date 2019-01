CALCIOMERCATO FIORENTINA ESCLUSIVA THEREAU / Cyril Thereau resterà alla Fiorentina almeno fino al termine della stagione. Nonostante i soli 26 minuti giocati in campionato, l'attaccante francese ha espresso la volontà di restare alla corte di Pioli come raccolto da Calciomercato.it.

Sull'exera piombato soprattutto il Bologna negli ultimi giorni, con lo stesso giocatore che nelle scorse settimane aveva rifiutato i corteggiamenti di. Thereau, in scadenza nel 2020 con la Fiorentina, nella stagione in corso è sceso in campo solamente in due spezzoni di gara contro

Alessio Lento e Giorgio Musso

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui