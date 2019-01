CALCIOMERCATO SPAL VIVIANO SPORTING CP / Potrebbe non limitarsi ad Emiliano Viviano l'asse Ferrara-Lisbona. La Spal infatti ha acquistato il portiere italiano dallo Sporting CP all'inizio di questa sessione di mercato, ma un altro giocatore potrebbe raggiungere l'Italia e lasciare il club lusitano. Si tratta di Luc Castaignos, attaccante olandese visto in passato con la maglia dell'Inter.

Il giocatore non sta trovando spazio in Portogallo e secondo 'A Bola' potrebbe seguire Viviano a Ferrara. Il problema maggiore però riguarda il contratto del giocatore. Castaignos è in scadenza a giugno, ma lo stipendio percepito è decisamente troppo alto per le casse del club bianco-azzurro.