CALCIOMERCATO MILAN SAINT-MAXIMIN / Obiettivo esterno d'attacco. Il Milan lavora in queste ultime ore di calciomercato per regalare a Rino Gattuso un'ala sinistra. Tanti sono stati i nomi nelle ultime ore, da Carrasco a Bergwijn, fino alle ultime idee Sarr e Osimhen. Ora però la pista più concreta potrebbe condurre in Francia e già veste di rossonero.

Per restare aggiornato sulle ultime news del calciomercato Milan CLICCA QUI

Sarebbe Allan Saint-Maximin il giocatore su cui la dirigenza meneghina punterebbe maggiormente. Il francese classe 1997, destro naturale in grado di giocare su entrambe le fasce e che fa della velocità la sua arma migliore, avrebbe già dato l'assenso al trasferimento in Italia. Il Nizza valutava inizialmente il ragazzo 35 milioni di euro, ma la valutazione sarebbe già scesa a 25. Il Milan lavora per un prestito oneroso (a 5 milioni) con un riscatto fissato a 20. L'incognita maggiore è però convincere il club transalpino, che sarebbe intenzionato a lasciar partire il giocatore a giugno piuttosto che a gennaio, soprattutto visto che il mercato è ormai prossimo alla chiusura.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui