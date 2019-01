CALCIOMERCATO ROMA VIDA GUNES / Sembrava ormai in dirittura d'arrivo ma in queste ultime ore Domagoj Vida si sarebbe allontanato dalla Roma. A raffreddare la pista capitolina ci ha pensato l'allenatore del Besiktas, Senol Güneş, ai microfoni di 'sporx.com': "Ieri si era parlato di una sua cessione. Sarebbe potuto andare via.

Tutto può succedere nel mercato. Qualora se ne fosse andato, avremmo comunque avuto alternative pronte".

Come raccontato da Calciomercato.it, ieri la Roma ha presentato per Vida un'offerta al Besiktas per il trasferimento del difensore croato.

