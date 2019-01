CALCIOMERCATO CAGLIARI DESPODOV / Il Cagliari è pronto a rifarsi il look in attacco in queste ultime ore di calciomercato. La squadra di Maran infatti è in procinto di salutare Marco Sau, prossimo ad abbracciare la Sampdoria.

Il sostituto dell'attaccante sardo sarebbe già pronto e potrebbe sbarcare in Sardegna nelle prossime ore.

Secondo 'Sky Sport', il Cagliari avrebbe chiuso con il CSKA Sofia per Kiril Despodov, ala destra bulgara classe '96. È lui il prescelto per ereditare il vuoto lasciato da Sau.

