CALCIOMERCATO INTER MILAN BERGWIJN / Inter e Milan a caccia di un esterno: sia nerazzurri che rossoneri nelle ultime ore di mercato proveranno a inserire un rinforzo nella batteria di esterni offensivi a disposizione rispettivamente di Spalletti e Gattuso. L'Inter cerca un esterno per eventualmente sostituire Perisic, anche se le quotazioni sulla permanenza del croato sono in rialzo, il Milan per garantire una possibilità in più nella seconda parte di stagione.

Ad entrambe le società è stato accostato l'olandese Bergwijn, 21 anni, di proprietà del: come si legge su 'vi.nl', la società olandese non vuole privarsi del calciatore a stagione in corso e spera di innescare un'asta in estate. Nel mirino anche del, il club olandese avrebbe fissato in 35 milioni di euro il prezzo minimo per la cessione di Bergwijn: nel caso tale cifra fosse veramente offerta si tratterebbe di un record per il Psv dopo i 34 milioni incassati per