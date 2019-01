CALCIOMERCATO NAPOLI YOUNES / Niente Spagna per Amin Younes: quando sembrava tutto fatto per il suo trasferimento al Celta Vigo in prestito secco, ecco l'improvviso stop con il cambio di programma.

Per l'esterno offensivo tedesco, appena due presenze finora con ilanche per un grave infortunio, niente addio neanche a titolo temporaneo: il suo futuro, almeno fino al termine della stagione, è ancora tinto di azzurro. Secondo quanto appreso da Calciomercato.it, il calciatore avrebbe detto no al trasferimento nel club spagnolo: per lui si prospettano altri sei mesi a Napoli, poi in estate si tirerà un bilancio sul primo anno in Serie A.