CALCIOMERCATO INTER RINNOVO ICARDI - In attesa che termini la sessione invernale del calciomercato, con Perisic che appare destinato a restare, l'Inter dovrà risolvere la questione rinnovo con Mauro Icardi. Come detto nei giorni scorsi, le parti sono al lavoro per cercare la quadratura del cerchio, e anche i rapporti sono più distesi dopo le schermaglie mediatiche delle scorse settimane.

Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it , ad oggi non è stato fissato un nuovo incontro, anche se, con ogni probabilità, nella prima settimana di febbraio se ne riparlerà. Le cifre sono quelle che circolano da tempo: 7 milioni di euro a stagione, più eventuali bonus, fino al 30 giugno 2023 (l'attuale accordo è in scadenza nel 2021). Per quanto riguarda la clausola rescissoria, il club nerazzurro vorrebbe eliminarla dal nuovo accordo (attualmente è fissata a quota 110 milioni, valida solo per l'estero dall'1 al 15 luglio di ogni anno), mentre l'entourage del calciatore è disposto a concedere un innalzamento fino a 160 milioni di euro. Si discute, la volontà resta quella di continuare insieme l'avventura. Vi terremo aggiornati.