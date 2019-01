CALCIOMERCATO SERIE A / Il calciomercato di riparazione si chiude senza l'arrivo di top player dall'estero. Le big del nostro campionato si sono portate avanti con il mercato estivo (leggi Godin-Inter e Ramsey-Juve) ma c’è comunque chi ha provveduto a rinforzare la propria rosa con delle scommesse. Vecchie conoscenze sono tornate in Italia, fra tutti Kucka, Sanabria (in gol al debutto con il Genoa) e Muriel (che ha subito ingranato nel gioco di Pioli), e nuovi arrivi sono pronti a far parlare il campo.

Calciomercato Serie A, da Cedric a Oliva: i nuovi stranieri

Merih Demiral – Giovane difensore turco approdato alla corte del Sassuolo di De Zerbi in prestito con diritto di riscatto fissato a 7 milioni dall’Alanyaspor. Sfruttando gli ottimi rapporti con la società emiliana anche la Juventus è entrata nella trattativa del centrale. Il giovane classe ’98, cresciuto con il mito di Vidic, ha infatti tra i suoi estimatori Paratici che si è assicurato un posto di riguardo per trattative future, nel caso in cui Demiral dimostri con il tempo di essere da grande squadra.

Cédric Soares – Per un terzino portoghese che va un altro ne arriva. Dimenticato oramai Cancelo, che sta trovando le sue fortune altrove, Luciano Spalletti abbraccia un nuovo esterno. Cédric ha salutato la Premier e il Southampton, per giocare con Icardi e compagni.

Il giovane lusitano arrivato con la formula di prestito onoreso a 500mila euro con riscatto fissato ad 11 milioni porterà la sua esperienza al servizio dei nerazzurri andando ad infoltire un reparto traballante.

Gabriel Brazao – Giovanissimo portiere brasiliano, classe 2000, al momento impegnato nel campionato sudamericano under 20 raggiungerà l’Italia solo a fine torneo. L’Inter lo ha acquistato dal Cruizeiro, club in cui ha mosso i primi passi, con un operazione da 2,4 milioni più bonus. Per il giovane portiere i cancelli della Pinetina però non si apriranno da subito, la società nerazzurra infatti ha trovato l'accordo con il Parma per il prestito del brasiliano.

Jandrei Chitolina Carniel – Dalla Chapecoense con furore. Arriva dalla massima serie brasiliana il nuovo portiere del Genoa. La scorsa stagione è stato ad un passo dall’approdare nel capoluogo ligure, ma sulla sponda blucerchiata. Ad oggi però è stato il grifone a riscattare la totalità del cartellino (60% Chapecoense e 40% Tubarao) dell’estremo difensore brasiliano, pari a 2,4 milioni di euro.

Christian Oliva – Cresciuto nel National, per cinque milioni Oliva si è unito alla squadra di Maran con un contratto che lo legherà al Cagliari, salvo ulteriori modifiche in corso d’opera, per circa un lustro. Il centrocampista uruguaiano, dotato di tecnica e corsa sa agire davanti alla difesa ed impostare ma all’occorrenza può essere utilizzato anche come mezzala.

