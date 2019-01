CALCIOMERCATO ESCLUSIVO MILAN LUPO / Rush finale del calciomercato di gennaio. Domani alle 20 si concluderà la sessione invernale, con le formazioni del massimo campionato che affilano le armi per concludere gli ultimi colpi. La redazione di Calciomercato.it ha intercettato in esclusiva all'Hotel Da Vinci - nuova sede del mercato - Fabio Lupo, ex Ds del Palermo, per fare una panoramica sulle mosse e le strategie dei club di Serie A: "Per esperienza i giorni finali regalano sempre sorprese e anche quest'anno le attese non saranno deluse. Il mercato finora ha un po' dormicchiato, forse la decisione di prorogarlo ha avuto un effetto sedativo sui protagonisti che hanno rallentato le trattative andandole poi a rifinire nella fase conclusiva. Il mercato invernale si sta accendendo e penso che in queste ultime fasi ci saranno dei colpi importanti".

In casa Inter c'è la 'grana' Perisic: "I tempi ci sono, anche se la complessità dell'operazione va a svantaggio della trattativa. Dipenderà molto dalla volontà del giocatore e della valutazione tecnico-dirigenziale dell'Inter - spiega l'ex Ds del Palermo ai nostri microfoni - Il club nerazzurro dovrà valutare inoltre se trovare un'alternativa o restare così.

E' un affare difficile ma che può concretizzarsi anche in due giorni se c'è la volontà di tutte le parti".

Lupo dà un 'consiglio' al collega Paratici dopo l'infortunio di Bonucci: "Forse un acquisto in più garantirebbe più copertura visti i tanti impegni della Juventus. Non magari un giocatore di spessore internazionale, ma un profilo di prospettiva in grado di dare sul profilo numerico un'opzione in più ad Allegri."

Infine, Lupo promuove il mercato del Milan dopo l'addio di Higuain e l'arrivo di Piatek: "Quando un giocatore manifesta un certo malessere e ci sono tante cose che non funzionano, poi si innesca un processo che difficilmente può essere bloccato. Piatek obiettivamente mi ha sorpreso e ha le qualità per reggere quel tipo di impatto, anche a livello agonistico. La pressione di 'San Siro' e la maglia del Milan sono un test complicato, anche se al Genoa ha dimostrato di poter essere all'altezza. La somma investita è importante e darà un'ulteriore valutazione dell'investimento fatto, anche se dal punto di vista tecnico credo che il giocatore ci sia tutto. Il Milan sta facendo le cose giuste per quello che è l'organico ed è in linea con i programmi delineati. Ha risolto un problema di spogliatoio con Higuain e l'ingaggio poi di Piatek, oltre a muoversi su dei giovani interessanti", ha concluso Lupo a Calciomercato.it.

