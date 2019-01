CALCIOMERCATO BOLOGNA LYANCO EDERA TORINO / Nuovi rinforzi in arrivo per il neo allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic. La dirigenza ha infatti concluso un doppio affare con il Torino che porterà Lyanco e Edera in rossoblu.

