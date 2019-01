DIRETTA INTER LAZIO - Inter e Lazio si affrontano nell'ultimo match valido per i quarti di finale di Coppa Italia: in palio c'è la semifinale contro il Milan che ha superato il Napoli. In campionato, nella Capitale, i nerazzurri si imposero 3-0.

La squadra diha avuto la meglio sul Benevento nel turno precedente, mentre quella diha eliminato il Novara. Calciomercato.it vi offre la sfida del 'Meazza' in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

INTER (4-3-3): Handanovic; D'Ambrosio, Miranda, Skriniar, Asamoah; Gagliardini, Brozovic, Joao Mario; Politano, Icardi, Candreva. All. Spalletti

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Wallace, Acerbi, Radu; Marusic, Luis Alberto, Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Correa, Immobile. All. Inzaghi

