FOTOGALLERY CM.IT - Calciomercato, da Monchi a Paratici: ore calde per i protagonisti al Da Vinci

FOTOGALLERY CALCIOMERCATO / Gran fermento all'Hotel Da Vinci di Milano, sede del calciomercato di questo gennaio giunto ormai al termine. Conto alla rovescia agli sgoccioli e società al lavoro per completare le ultime operazioni. In questi minuti l'hotel si sta affollando: è in corso in una sala privata l’incontro tra i direttori sportivi delle società pro dalla Serie A alla C.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Dafino a, passando da. Tra gli ultimi a presentarsi il ds della Lazio. Grandi assenti il ds del Napoli, con il club rappresentato dal collaboratore Giuseppe. Assente anche il suo: per l’è presente in hotel il braccio destro del ds