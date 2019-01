Calciomercato Inter, Miranda diventa pedina per uno scambio

CALCIOMERCATO INTER MIRANDA / Ore calde per l'Inter che deve fare i conti con diverse situazioni spinose di calciatori intenzionati a cambiare aria a ridosso della chiusura del mercato di gennaio.

Mentre si complica l'uscita di Perisic verso l'Arsenal , da tenere sotto osservazione è la posizione di, tra i primi ad esternare il mal di pancia. Sul brasiliano è sempre in pressing ile l'Inter, secondo 'La Gazzetta dello Sport', starebbe valutando la possibilità di cedere l'ex Atletico Madrid ai monegaschi con l'obiettivo di abbassare la cifra per il riscatto di, che ha convinto i dirigenti nerazzurri ma costerà in estate altri 34 milioni di euro.