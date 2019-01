CALCIOMERCATO ROMA MILAN INTER JUVENTUS / Le big di Serie A saranno le protagoniste dell'ultimo giorno e mezzo di questo calciomercato invernale che fin qui è stato assai più scoppiettante del previsto. Dalla Roma al Milan fino all'Inter e alla Juventus, ecco i possibili colpi delle 'grandi' del nostro campionato nel focus diCalciomercato.it che, con i suoi inviati a Milano, proporrà fino a domani esclusive, aggiornamenti e interviste sulle mosse dei club italiani e non solo.

Calciomercato Milan, obiettivo esterno: Osimhen in pole ma occhio al mister X

Fino alle 20 di domani sera il calciomercato Milan sarà tutto o quasi incentrato sull'esterno, diventato prioritario per Gattuso dopo l'acquisto di Piatek (ieri decisivo contro il Napoli) in sostituzione di Higuain, passato al Chelsea. Al momento è in pole Victor Osimhen, ala in grado di agire su entrambe le fasce di proprietà del Wolfsburg ma attualmente in prestito al Charleroi (Belgio). Il club tedesco valuta il ventenne nigeriano intorno ai 15 milioni di euro. Le cosiddette alternative sono Yannick Carrasco, nel mirino pure di Arsenal e Inter, l'olandese Bergwijn del Psv Eindhoven, Danjuma Groeneveld del Bruges (ora infortunato) e il classe '98 Ismaila Sarr del Rennes. Da non scartare poi lo spagnolo Dani Olmo della Dinamo Zagabria e un mister X, vale a dire un profilo tenuto fin qui sotto traccia e che secondo alcuni sarebbe invece fin dal primo momento il nome in cima alla lista del direttore tecnico rossonero Leonardo.

Calciomercato Roma, assalto al croato Vida. E Barrios si allontana

Calciomercato Roma focalizzato soprattutto sulla difesa. Urge un innesto di spessore nel reparto arretrato, che il direttore sportivo Monchi ha individuato in Domagoj Vida. Secondo le ultime indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, il club giallorosso ha presentato una proposta ufficiale al Besiktas per l'acquisto a titolo definitivo del difensore croato, protagonista con la sua Nazionale all'ultimo Mondiale in Russia. A quanto pare è già arrivato il via libera del club turco, ora quindi andrà solo trovata la quadratura del cerchio.

Calciomercato Inter, Ausilio: "Per noi è chiuso". Ma se Perisic e Miranda...

Il 29enne è di sicuro un profilo di grande esperienza e personalità, insomma un innesto che rafforzerebbe a dovere la squadra di Eusebio, impegnata oggi contro la Fiorentina nei quarti di Coppa Italia. Monchi ragiona poi pure su un centrocampista, considerata l'emergenza tra infortuni e squalifiche nel reparto: il nome che piaceva più di tutti era quello didel, ma la trattativa con gli 'Xeneizes' non è decollata e così il colombiano ha preso la strada per la Russia, sponda Zenit. La pista è molto concreta, con la società di San Pietroburgo pronta ad offrire 18 milioni di euro agli argentini

Ieri sera Ausilio ha annunciato che il calciomercato Inter di gennaio è chiuso, stoppando quindi le voci sui possibili addi di Perisic e Miranda, entrambi come noto desiderosi di andare via. Ma le vie del mercato sono finite e le parole, spesso, se le portano via il vento. Ecco allora che le partenze del croato, per il quale finora le offerte dell'Arsenal sono state ritenute insoddisfacienti, e quella del brasiliano - che può diventare pedina di scambio col Monaco - non possono essere del tutto considerate impossibili. In caso di cessione di Perisic, l'Inter potrebbe provare ad anticipare l'arrivo di De Paul (offerto di recente al Tottenham) dall'Udinese - Carrasco alternativa, ma l'ostacolo ingaggio appare al momento insormontabile - mentre nel caso di una vendita di Miranda occhio a qualche profilo molto low cost ed esperto come Bruno Alves del Parma oppure a uno uno più giovane come Ferrari del Sassuolo.

Calciomercato Juventus, Paratici al lavoro per i colpi futuri: in ascesa Ndombele

Il calciomercato Juventus è mirato infine su operazioni minori (specie per l'under 23) per quanto riguarda gli ultimi giorni di questa sessione, con Paratici però già al lavoro per la prossima estate. Il grande obiettivo è sempre più Isco, ma nelle ultime ore ha preso ancor più consistenza anche Ndombele del Lione, centrocampista classe 1996 da molti considerato come uno dei migliori prospetti nel suo ruolo a livello internazionale e non a caso già valutato tra i 60 e i 70 milioni di euro

