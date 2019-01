CALCIOMERCATO NAPOLI YOUNES / Amin Younes ai saluti in casa Napoli. Dopo la cessione in prestito di Rog al Siviglia, gli azzurri hanno concluso anche quella dell'esterno offensivo.

Secondo le ultime indiscrezioni raccolte da 'Calciomercato.it', sarebbe infatti imminente il trasferimento al, con l'attaccante che si sta già recando in Spagna per le visite mediche e la successiva firma sul contratto. I due club, in contatto ormai da mesi per Lobotka , hanno raggiunto un accordo per il prestito secco fino al termine della stagione.