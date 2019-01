FOTO CM.IT - Milan-Napoli, Koulibaly svela il gesto dei rossoneri

MILAN NAPOLI KOULIBALY / Un passo è stato fatto. Qualcuno ne manca ancora. Perché lo stesso 'San Siro' capace di accogliere nella maniera più giusta e sportiva possibile il campione Koulibaly in un periodo come questo, e lo stesso 'San Siro' multato per aver intonato cori discriminatori nei confronti di Napoli e dei napoletani, si è reso protagonista nella serata di ieri di un replay tanto atteso quanto sgradevole. A inizio e fine partita è stato il coro ormai noto a dare il benvenuto e l’arrivederci ai tifosi partenopei del settore ospiti.

Intonato, sentito forte e chiaro e poco apprezzato da chi, comunque, si ritrova a commentare in maniera positiva un clima che da diversa angolazione è cambiato rispetto a quel 26 dicembre. Ai microfoni di Calciomercato.it , Kalidou Koulibaly commenta così in mix zone le sensazioni della nuova accoglienza meneghina: “Ho trovato due ambienti differenti: qua ho giocato una partita normale e i tifosi delhanno fatto un bel gesto nei miei confronti. Ho sentito sostegno, questo mi ha fatto molto piacere. Devo voltare pagina, è una lotta che si combatte ogni giorno e ringrazio i tifosi del Milan”.

M.D.A.

