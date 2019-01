CALCIOMERCATO NAPOLI ALLAN DIAWARA HAMSIK / Le sirene di mercato hanno scosso l'ambiente Napoli. In particolare il centrocampo, apparso in evidente difficoltà nelle recenti uscite contro il Milan, quando lo sterile possesso palla non ha mai dato vita, in 180 minuti, a gol oppure occasioni lampanti. Così, nel match perso ieri per 2 a 0, oltre alla prova allarmante della difesa, sono spiccate le insufficienze di Allan e Diawara: sostituito dopo soli 45 minuti da Ounas, il primo sembra ancora destabilizzato dalla trattativa sfumata col PSG, con Carlo Ancelotti cha ha ribadito la sua incedibilità nel post partita; il secondo, invece, ha confermato la sua deludente stagione proprio davanti alla dirigenza rossonera, che lo ha seguito per acquistarlo già a gennaio.

Calciomercato Napoli, la Cina chiama Hamsik

Così, queste due bocciature riaprono le voci sul possibile addio. Difficile a gennaio, più probabile la prossima estate: la sensazione, infatti, è che, dopo la partenza di, il centrocampo azzurro non verrà ritoccato né in entrata né in uscita fino a domani sera, quando ci sarà il gong finale alle trattative. Tuttavia, fino a fine febbraio (periodo nel quale resterà aperto il mercato in Cina) resta da monitorare il futuro di un altro centrocampista: clicca qui per gli ultimi aggiornamenti.

Dopo le trattative non concretizzatesi la scorsa estate, infatti, Marek Hamsik potrebbe essere attratto nuovamente dalle ricche offerte cinesi. Il capitano del Napoli resta un profilo gradito dal Guangzhou, che negli ultimi giorni sembra disposto a tornare alla carica. A meno di smentite convincenti, quindi, si attende un altro mese ricco di indiscrezioni per la mediana del Napoli.

