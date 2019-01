Calciomercato Juventus, Paratici show: pressing per il futuro fuoriclasse!

CALCIOMERCATO JUVENTUS NDOMBELE / Non solo Ramsey. Attenta alle possibili occasioni last minute tra oggi e domani, la Juventus guarda anche alla prossima estate. Così, dopo essersi assicurato le prestazioni del centrocampista in scadenza con l'Arsenal, il d.s.

ha aumentato il pressing per un giovane talento dell' clicca qui per gli ultimi aggiornamenti.

Il nome caldo in vista di giugno è Tanguy Ndombele, centrocampista classe 1996 considerato tra i migliori prospetti nel suo ruolo e valutato già tra i 60 e i 70 milioni di euro. Dopo i contatti positivi con l’entourage, riporta 'Tuttosport', nel quartier generale della Juve sono pronti a giocare d’anticipo sfruttando il feeling tra Aulas e il presidente Andrea Agnelli. L'eventuale acquisto di Ndombele, inoltre, non sembra escludere quello di Pogba, che resta il grande sogno per la prossima estate.

