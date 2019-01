Calciomercato Juventus, alleanza col Genoa: il punto da Romero a Zennaro

CALCIOMERCATO JUVENTUS GENOA ROMERO ZENNARO KOUAME / Alleanze proficue, sinergie che funzionano ed accontentano tutti. Perché non approfondirle ulteriormente? Ecco che quindi si consolida sempre più l'asse di mercato tra Genoa e Juventus, sul quale si stanno già seminando i nuovi affari del prossimo futuro.

Il ritorno diin Liguria ha fatto scattare nuovamente la scintilla, quindi la trattativa per Cristianormai conclusa: accordo per il passaggio a Torino nel 2020, ma alla luce degli ultimi cambiamenti in difesa i tempi potrebbero essere anticipati alla prossima estate, riferisce il 'Corriere dello Sport'. Clicca qui per le ultime news di mercato.

Ma non solo. Il Genoa ha bloccato dal Venezia il giovane centrocampista Mattia Zennaro su cui ha messo gli occhi anche la Juventus che nei prossimi mesi studierà il gioiellino classe 2000, mentre attenzione a quello che può succedere su Kouame: il Napoli non ha affondato il colpo, la dirigenza juventina si è inserita e conta di poter arrivare a controllarne il cartellino per poi valutarne la crescita.

