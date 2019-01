CALCIOMERCATO TRATTATIVE LIVE / AGGIORNAMENTO ORE 18.05 - E' in via di definizione il trasferimento di Luca Pellegrini dalla Roma al Cagliari.

ORE 18.03 - Chievo, manca (per ora) l'accordo tra Obi e l'Alanyaspor: si continua a trattare per arrivare alla fumata bianca.

ORE 16.45 - Incontro Romairone Di Campli: Cacciatore verso il Perugia.

ORE 16.35 - Decisione presa da parte di Thereau: resterà alla Fiorentina, come raccolto in esclusiva da Calciomercato.it.

ORE 15.26 - Mbaye destinato a restare al Bologna, come raccolto in esclusiva da Calciomercato.it

ORE 14.04 - Anche Ausilio ha lasciato l'hotel Da Vinci. Non cambia la posizione dell'Inter su Perisic.

ORE 13.50 - Anche Leonardo e Paratici hanno lasciato l'hotel Da Vinci. Tra le big, rimane solo l'Inter rappresentata dal Ds Piero Ausilio.

ORE 13.10 - Tra i dirigenti presenti all'hotel Da Vinci spunta ora anche il Ds dell'Inter Piero Ausilio, mentre il Ds romanista Monchi ha appena lasciato l'hotel e si sta dirigendo a Firenze dove stasera andrà in scena la gara di Coppa Italia.

ORE 13.05 - Intercettato dall'inviato di Calciomercato.it, l'ex Ds del Palermo Fabio Lupo ha fatto il punto sul mercato di Serie A, soffermandosi sul mercato del Milan e dando un 'consiglio' a Paratici. Leggi qui

ORE 13.00 - +++ Facciamo il punto sulla situazione in Serie A: da Vida a De Paul, ecco cosa dobbiamo aspettarci +++

ORE 12.55 - Tentativo a vuoto del Celtic in Serie A: come raccolto da Calciomercato.it l'Atalanta ha respinto l'offerta per Castagne.

ORE 12.45 - Come raccolto da Calciomercato.it, per la Lazio è spuntata l'idea Fosu-Mensah.

ORE 12.35 - Amin Younes lascia il Napoli: definita la cessione in prestito dell'esterno tedesco

ORE 12.20 - Doppio rinforzo per Sinisa Mihajlovic. È fatta per il trasferimento al Bologna di Lyanco e Edera.

ORE 12.05 - Ore caldissime sul fronte Perisic in casa Inter. L'esterno croato, tramite la sua famiglia, starebbe insistendo per lasciare subito i nerazzurri.

ORE 12.00 - È arrivato anche il Ds laziale Tare.

In corso un incontro tra i dirigenti delle società pro dalla Serie A alla Serie C

ORE 11.50 - Cagliari e Genoa continuano a lavorare allo scambio Farias-Falcinelli. Come raccolto da Calciomercato.it la trattativa è ancora in piedi nonostante i tentativi di altre società.

ORE 11.20 - Si affolla l'hotel Da Vinci di Milano con i protagonisti del mercato tutti presenti per queste ultime ore di trattative. Dal Ds romanista Monchi a quello del Parma Faggiano passando, per il Genoa con Perinetti, il Napoli con Pompilio poi Milan e Juventus rispettivamente con Leonardo e Paratici.

ORE 10.10 - Fermento al Genoa. Come raccolto da Calciomercato.it è vicino l'acquisto del polacco Jagiello.

ORE 10.00 - UFFICIALE! Nuovo accordo tra Juventus e Sampdoria per la cessione di Audero.

ORE 9.53 - Il Genoa tenta la beffa alla Sampdoria: rossoblu in pole per Depaoli del Chievo.

ORE 9.35 - Milan attivissimo in queste ultime ore: spunta un 'Mister X' per l'attacco. Leonardo potrebbe sorprendere con un nome rimasto sotto traccia.

ORE 9.30 - Dopo l'affare sfumato col PSG per la cessione di Allan, il Napoli valuta le offerte dalla Cina per Hamsik. Difficile, intanto, la cessione di Diawara in questa sessione invernale.

ORE 8.20 - Confermata l'anticipazione di Calciomercato.it: il Parma sorpassa il Chievo per il colpo Brazao in sinergia con l'Inter.

ORE 7.50 - Perisic destinato a restare all'Inter, Auslio manda un messaggio di 'avvertimento' sui prossimi mesi.

ORE 7.30 - Prosegue la ricerca di un esterno offensivo per il Milan: Victor Osimhen del Wolfsburg (in prestito allo Charleroi) è il profilo balzato in pole da ieri sera.

Ultimi due giorni di calciomercato invernale per i club di Serie A. All'hotel Da Vinci di Milano, nuova sede per questa sessione, sono ore calde per i colpi last minute dei club italiani. Tra le più attive, tra le 'big', c'è il Milan, che, dopo aver preso Paquetà e Piatek, cerca anche un esterno offensivo. L'Inter, invece, è alle prese con il caso Perisic, che ha voglia di trasferirsi in un altro campionato. Roma, Juventus e Napoli, infine, restano alla finestra per eventuali opportunità dell'ultimo momento. Calciomercato.it, con la presenza dei suoi inviati a Milano, offrirà esclusive, aggiornamenti e contributi sulle trattative in corso fino a domani, quando alle ore 20 ci sarà la chiusura di questa sessione.

