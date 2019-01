CALCIOMERCATO TRATTATIVE LIVE / AGGIORNAMENTO ORE 9.30 - Dopo l'affare sfumato col PSG per la cessione di Allan, il Napoli valuta le offerte dalla Cina per Hamsik.

Difficile, intanto, la cessione in questa sessione invernale.

ORE 8.20 - Confermata l'anticipazione di Calciomercato.it: il Parma sorpassa il Chievo per il colpo Brazao in sinergia con l'Inter.

ORE 7.50 - Perisic destinato a restare all'Inter, Auslio manda un messaggio di 'avvertimento' sui prossimi mesi.

ORE 7.30 - Prosegue la ricerca di un esterno offensivo per il Milan: Victor Osimhen del Wolfsburg (in prestito allo Charleroi) è il profilo balzato in pole da ieri sera.

Ultimi due giorni di calciomercato invernale per i club di Serie A. All'hotel Da Vinci di Milano, nuova sede per questa sessione, sono ore calde per i colpi last minute dei club italiani. Tra le più attive, tra le 'big', c'è il Milan, che, dopo aver preso Paquetà e Piatek, cerca anche un esterno offensivo. L'Inter, invece, è alle prese con il caso Perisic, che ha voglia di trasferirsi in un altro campionato. Roma, Juventus e Napoli, infine, restano alla finestra per eventuali opportunità dell'ultimo momento. Calciomercato.it, con la presenza dei suoi inviati a Milano, offrirà esclusive, aggiornamenti e contributi sulle trattative in corso fino a domani, quando alle ore 20 ci sarà la chiusura di questa sessione.

