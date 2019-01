Calciomercato Milan, svolta Fellaini: accordo imminente col nuovo club

CALCIOMERCATO MILAN FELLAINI / Niente Milan, niente Monaco. Ma nemmeno ManchesterUnited.

La telenovela Marouanesembra essere giunta ai titoli di coda con il centrocampista belga, a lungo accostato ai rossoneri ed al club del Principato, che sarebbe pronto a lasciare i 'Red Devils'. Lo riferisce il 'Daily Mail' secondo cui Fellaini sarebbe in contatti avanzati con un club cinese ancora sconosciuto e disposto a mettere sul piatto circa 12 milioni di euro per il cartellino e un ingaggio da 270mila euro a settimana. La fumata bianca sembrerebbe ormai imminente. clicca qui per gli ultimi aggiornamenti.