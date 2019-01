Calciomercato Inter, sorpasso Parma per Brazao: confermata anticipazione CM.IT

CALCIOMERCATO INTER PARMA CHIEVO BRAZAO / Novità sul futuro di Gabriel Brazao, portiere classe 2000 del Cruzeiro. L'operazione tra Inter e Chievo Verona per il passaggio in prestito fino a giugno alla squadra clivense del giovane portiere brasiliano ha riscontrato diverse difficoltà, con le parti che non sono riuscite ancora a trovare una quadra.

Così, nelle ultime ore è arrivata la conferma alle prospettive anticipate da Calciomercato.it clicca qui per gli ultimi aggiornamenti.

Come già spiegato, il Parma era pronto ad approfittare di un mancato accordo tra Inter e Chievo: così, riporta 'Sky', i ducali avrebbero superato i clivensi per l'operazione in sinergia con l'Inter. Si attendono quindi novità decisive nelle prossime ore.

