Calciomercato Inter, Ausilio avverte Perisic: annuncio sul futuro

CALCIOMERCATO INTER AUSILIO PERISIC / In casa nerazzurra sono ore di attesa per il futuro di Ivan Perisic. Come anticipato da Calciomercato.it, l'offerta dell'Arsenal non accontenta l'Inter: gli inglesi spingono per il prestito con diritto di riscatto, mentre i nerazzurri intendono cederlo solo a titolo definitivo (o in prestito con obbligo di riscatto).

Così, nonostante la sua volontà di trasferirsi all'estero, il calciatore è destinato a restare a Milano almeno fino al termine della stagione. Il d.s. Pieroieri ha voluto mandargli un messaggio chiaro: clicca qui per gli ultimi aggiornamenti.

In caso di permanenza, ad oggi l'opzione più probabile, la dirigenza nerazzurra ha 'avvertito' Perisic sulle aspettative dei prossimi mesi. Conciso il concetto espresso da Ausilio, riportato da 'Tuttosport': "Ci aspettiamo che mostri la stessa professionalità sempre mostrata finora".

