Calciomercato Milan, colpo last minute: i dettagli!

CALCIOMERCATO MILAN OSIMHEN / Continua la caccia del Milan al colpo last minute. Dopo i rinforzi di Paquetà e Piatek, che hanno già fatto intravedere un ottimo feeling con i nuovi compagni, l'ultimo obiettivo di questo calciomercato invernale è un esterno d'attacco.

Sfumato, che ilvuole cedere solo a titolo definitivo per cifre superiori ai 25 milioni di euro, nelle ultime ore è circolato un nome nuovo: clicca qui per gli ultimi aggiornamenti.

Victor Osimhen del Wolfsburg (attualmente in prestito allo Charleroi) è il profilo balzato in pole da ieri sera. Il club tedesco valuterebbe circa 15 milioni di euro il 20enne nigeriano, che può svariare su entrambe le corsie offensive. Tuttavia, continuano ad essere percorribili le strade che portano a Carrasco, Bergwijn, Danjuma Groeneveld e Sarr. Si attendono novità importanti nelle prossime ore, con Leonardo e Maldini al lavoro per regalare un altro rinforzo a Gattuso. Calciomercato.it, con i suoi inviati a Milano, proporrà esclusive, aggiornamenti e interviste sulle mosse dei rossoneri e non solo.

