CALCIOMERCATO NAPOLI DENIS SUAREZ ARSENAL BARCELLONA / Denis Suarez è sempre più vicino all'Arsenal. Secondo quanto riportato dal 'The Sun', la dirigenza dei 'Gunners' ha raggiunto un accordo con il Barcellona per il trasferimento in prestito con diritto di riscatto del centrocampista spagnolo.

Nella prossima estate il club inglese potrà versare circa 25 milioni di euro nelle casse dei blaugrana per riscattare il 25enne. L'ex Villarreal non ha partecipato all'allenamento odierno della squadra diper risolvere gli ultimi dettagli con la società londinese: questione di ore e Denis Suarez sarà un nuovo giocatore dell'Arsenal.