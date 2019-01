CALCIOMERCATO ATALANTA SARTORI ROMA MANCINI / Che Gianluca Mancini sia uno dei nomi finiti nel mirino della Roma ormai è assodato. Il difensore centrale dell'Atalanta piace molto ai giallorossi e sarebbe vicinissimo ad un arrivo nella capitale.

Il direttore sportivo dell'Atalanta, Giovanni, ha però chiuso ad un possibile addio, almeno a gennaio.

Per restare aggiornato con tutte le news CLICCA QUI.

"Quello che non può succedere oggi, può accadere domani. Manca poco alla fine del mercato di gennaio e lascarsi scappare una pedina come Mancini non sarebbe al momento giusto" ha affermato il dirigente atalantino. Sartori ha poi parlato anche di Inglese. "Vale lo stesso discorso di Mancini. Confermo le voci, ma si rimanda tutto a giugno" ha dichiarato a 'numero-diez.com'.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui