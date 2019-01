CALCIOMERCATO SAMPDORIA KOWNACKI / Tramontata definitivamente l'ipotesi Fortuna Dusseldorf, si profila una permanenza in Serie A per David Kownacki.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Del futuro dell'attaccante polacco ha parlato il direttore sportivo del club blucerchiato Carlo, che ai microfoni di 'Sky Sport' ha chiarito: "Il nostro mercato in entrata si è concluso con l'arrivo di, che ha alzato ulteriormente l'asticella. Kownacki sarebbe dovuto uscire, ma l'infortunio diha bloccato tutto. Noi crediamo molto nel ragazzo e non vogliamo perderlo, per questo preferiremmo cederlo in Italia per monitorarlo da vicino. Lui, invece, vuole la Germania. Vedremo come si evolveranno le cose nelle prossime ore".