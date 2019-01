CALCIOMERCATO MILAN OSIMHEN / Con Gerard Deulofeu ormai sfumato viste le volontà del Watford, il Milan monitora altre piste per l'attacco. Leonardo vuole regalare a Gattuso un esterno sinistro e spunta ora una nuova idea dal Belgio.

Si tratta infatti di Victor, attaccante nigeriano classe 1998.

Il giocatore, attaccante centrale in grado di giocare anche ala sinistra, milita nello Charleroi, ma il suo cartellino è di proprietà del Wolfsburg. Come riporta 'Rai Sport', il club tedesco chiede 15 milioni di euro per il giovane africano, che va dunque ad unirsi nella lista di Leonardo che comprende i vari Carrasco, Bergwijn, Danjuma Groeneveld e Sarr.

