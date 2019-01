Calciomercato Roma, via libera del Besiktas per Vida: le ultime

CALCIOMERCATO ROMA VIDA BESIKTAS INTER / Domagoj Vida è sempre più vicino alla Roma. Secondo quanto riportato da 'Sky Sport', il Besiktas ha dato il via libera definitivo per la cessione del difensore croato.

Il club turco avrebbe sentito l', da tempo sulle tracce del giocatore, e incassato il no dei nerazzurri ha dato l'ok alla dirigenza giallorossa per definire la trattativa. Come anticipato da 'Calciomercato.it', la Roma ha già presentato un'offerta ufficiale per l'acquisto a titolo definitivo del classe 1989 . L'Inter, dal canto suo, ha invece deciso di trattenere, accostato con insistenza al. Giorni decisivi, dunque, per il trasferimento in giallorosso di Vida.