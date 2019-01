ANCELOTTI NAPOLI MILAN / "Un Napoli non all'altezza, abbiamo sofferto in contropiede su due palle lunghe. La partita si è fatta complicata, il Milan si è chiuso molto e noi non siamo al momento brillanti per scardinare difese molto chiuse". Così Carlo Ancelotti al termine della sfida persa contro il Milan ai microfoni di 'Rai Sport'. "Abbiamo avuto qualche opportunità nella ripresa. Senza i due errori avremmo forse voluto più spazio. La gara è stata condizionata dai due contropiedi. Ora non aumentiamo i problemi che ci sono, si tratta di una gara, non di un periodo, senz'altro i problemi li risolveremo.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Probabilmente andava messa qualche palla filtrante profonda più velocemente, ci manca in questo momento un po' di brillantezza. Abbiamo giocato tanto laterale, ma perché gli spazi erano piuttosto chiusi". Su un possibile cambio modulo "Il nostro è un 4-4-2 solo in fase difensiva. In fase d'attacco il sistema cambia e va avanti così". Sulla sfida alla: "Giocano molto bene, all'andata abbiamo sofferto, ma ce la possiamo giocare visti i punti di vantaggio sul quinto posto. Il nostro obiettivo? Il campionato sicuro. Se lavincerà lo farà per merito loro e non per demerito nostro, non c'è solo l'Europa League, a cui comunque teniamo molto. Raggiungere la Champions è importante e noi siamo contenti di essere fuori dalla bagarre".